شكرا لقرائتكم خبر عن "إطفاء" الكويت تحذر من استخدام المصعد خلال فترات القطع المبرمج للتيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت قوة الإطفاء العام بالكويت المواطنين والمقيمين، إلى تجنب استخدام المصعد خلال الفترة المحددة للقطع المبرمج للتيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك حتى لا يتعطل المصعد وهم بداخله، ما يعرض حياتهم للحظر. وفق "الراى" الكويتية.

ووجهت "الإطفاء" نصائح لمن يتعرضون لهذا الحادث بعدم محاولة فتح المصاعد والتزام الهدوء والجلوس في أرضية المصعد إلى جانب إبلاغ عمليات وزارة الداخلية والضغط على زر طلب مساعدة أو الاتصال على هاتف الطوارئ 112 للطوارئ.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت قد أعلنت اليوم عن 63 منطقة يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة، لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك حسب ماهو مبين في الجداول المرفقة.

وذكرت الوزارة، بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت وزارة الكهرباء فى الكويت قد أعلنت بدء برنامج لتخفيف أحمال الكهرباء عن المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لتغطية النقص الذى حدث في الإنتاج الكهربائي، وأوضحت الوزارة في بيان لها بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست ان الانقطاع جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.

وأضافت أنه حرصا من الوزارة على حماية استقرار المنظومة الكهربائية، فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح بين الساعة والساعتين بحد أقصى.