شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 54 أسيرًا فلسطينيًا داخل معتقلات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن التعذيب رفع الإحصائية إلى 54 شهيدًا بينهم أطباء، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي. معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وأدانت هيئة الأسرى الفلسطينية الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى.

كما دعت المنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم.

وذكرت أن أكثر من 9300 أسير يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي.

