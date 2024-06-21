شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب وغرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة أن الطواقم الطبية انتشلت 7 شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استشهد صحفي في قصف استهدف غرب المدينة.
ترافق ذلك مع قصف عنيف استهدف مناطق اليرموك والشفاء والجلاء بمدينة غزة، خلّف وفق المصادر الطبية عدة جرحى.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة أن الطواقم الطبية انتشلت 7 شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استشهد صحفي في قصف استهدف غرب المدينة.
ترافق ذلك مع قصف عنيف استهدف مناطق اليرموك والشفاء والجلاء بمدينة غزة، خلّف وفق المصادر الطبية عدة جرحى.
47 ألف شهيد
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وفقد أكثر من 47 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في غزة ضحاياها معظمهم من الأطفال والنساء وعائلات بأكملها.
وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في مناطق متفرقة من القطاع، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.
وحذرت في الوقت ذاته من خطورة انتشار الأمراض المعدية بين النازحين في ظل غياب المياه النظيفة ومواد التنظيف، مؤكدة أن 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياه صالحة للشرب.