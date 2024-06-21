شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات دولية: العمليات العسكرية للاحتلال برفح تمنع وصول المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

إغلاق معبر رفح

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الهدنة اليومية التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة، لم يكن لها أي تأثير أو تحسين في وصول المساعدات الإنسانية.وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركورن أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تعوّق وصول المساعدات الإنسانية، وأن إغلاق معبر رفح أدى لقطع الوصول إلى المركز اللوجستي للأمم المتحدة -المخصص لاستلام وتفريغ وتحميل الشاحنات-، مشيراً إلى أن تدفقات الوقود غير منتظمة، ما يؤثر على جميع العمليات الإنسانية، داعياً إلى فتح معبر رفح، وتوسيع الطرق لضمان زيادة تدفق الإمدادات لغزة، وإنجاز عمليات الإجلاء الطبي الآمنة والمنظمة.وأكد ريتشارد أنه لم يتم إجلاء أي مريض طبياً من غزة منذ إغلاق معبر رفح في 7 يونيو الجاري, مبيناً أن 17 مستشفى فقط في غزة تعمل بشكل جزئي من أصل 36 كانت تعمل سابقاً، فيما توقّف عمل المستشفيات في رفح للأسبوع الثالث على التوالي، باستثناء مستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الميداني في المواصي.وشدد ممثل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه على أن الاحتلال الإسرائيلي يقع على عاتقه مسؤولية ضمان وصول المساعدات لمن يحتاجها، وتهيئة البيئة لعمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، ومعالجة القضايا العالقة، مشيراً إلى أن انعدام الأمن يمثل عقبةً رئيسية أمام وصول المساعدات.