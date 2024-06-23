الخليج اليوم .. الملك سلمان وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية شكر جوابية لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، وتضمنت برقيتي شكر التي بعثها الملك سلمان التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وما أشار إليه وزير الداخلية حيال ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام، ومنع من تسول له نفسه التأثير في أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية متكاملة في إعدادها وتنفيذها، وتحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم عبر مبادرة طريق مكة، واستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة لتنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة مما مكن ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان.

وحسب نص البرقية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس" نصه: نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى سبحانه على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته العتيق وزوار مسجد نبيه صلوات الله وسلامه عليه، سائلين الله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.

وتضمنت فحوى برقية الشكر التي بعثها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ما يلي نصه: نشكركم ونشكر أمراء المناطق وأعضاء لجنة الحج العليا، ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ، على تهنئتكم وعلى ما تحقق من نجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود التي بذلها الجميع، وتسابقهم لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.