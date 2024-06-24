شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 645 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2024م، من انتزاع 645 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 46 لغمًا مضادًا للدبابات، و593 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة.

واستطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للدبابات، و 64 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية رغوان، و 3 ألغام مضادة للدبابات و257 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و 12 لغمًا مضادًا للدبابات و200 ذخيرة غير منفجرة و 5 عبوات ناسفة بمديرية مأرب. مديرية عسيلان كما تمكن فريق "مسام" من نزع 26 لغمًا مضادًا للدبابات، و63 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر بمحافظة تعز.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يونيو إلى 3.455 لغمًا؛ ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 448 ألفًا و313 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.