نجوم العرب يجتمعون في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في قرطاج

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من قرطاج: تنطلق الأربعاء فعاليات الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 29 من حزيران (يونيو) الجاري في العاصمة التونسية قرطاج. يحيي حفل الافتتاح النجم اللبناني راغب علامة.

وتشهد الدورة الحالية حضورًا متميزًا للنجوم من مختلف الدول العربية، بما في ذلك الفنان المصري فتحي عبد الوهاب، وداليا البحيري، والفنان السعودي عبد الإله السناني، والفنانة السودانية إيمان يوسف، والفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات، والمخرج السوري سيف سبيعي، والفنانة الأردنية ريم سعادة.

تكريم شخصيات بارزة

يكرم المهرجان هذا العام شخصيات إعلامية بارزة منها وزير إعلام لبنان زياد المكاري، وسعد بن محمد إبراهيم الجريس المستشار الإعلامي لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، والإعلامية الفلسطينية هديل عليان، والمهندس القطري حسن بن محمد الماس، والإعلامية الجيبوتية ميسون عبد الله أحمد، والتونسية سونيا بن بلقاسم.

ندوات متنوعة

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الندوات منها: "إعلام الحرب فلسطين مثالاً"، و"النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام".

الجدير بالذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو التظاهرة الإعلامية والفنية والتكنولوجية الأعرق والأبرز في الوطن العربي. بحلول عام 2024، بلغ المهرجان سنته الثالثة والأربعين، ويشكّل إحدى أهم الفعاليات التي دأب اتحاد إذاعات الدول العربية على تنظيمها منذ تأسيسه عام 1981. يتميز المهرجان بكونه حدثًا سنويًا يجذب الأنظار من داخل وخارج المنطقة العربية، مما يجعله علامة مضيئة في الأنشطة الإعلامية والفنية.