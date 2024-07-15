حمدان بن محمد ثاني من يشغل منصب وزير الدفاع

الرياص - اسماء السيد - أعلن رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن تشكيل وزاري جديد في البلاد.

ويشمل التشكيل الوزاري انضمام نجله ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد للحكومة وتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ليصبح بذلك ثاني وزير دفاع في تاريخ الإمارات، خلفاً لوالده الذي تولى حقيبة الدفاع منذ تأسيس الاتحاد عام 1971.

وقال حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد، في منشور عبر منصة إكس: "بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات".

وتابع بالقول: "ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات".

الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي :



انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2024

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)

ومن أبرز التعديلات الوزارية الأخرى التي أعلنها محمد بن راشد، تعيين عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية.

وأُعلن أيضاً عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في الإمارات برئاسة عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس.

وبحسب منشورات حاكم دبي على منصة إكس، شملت التعيينات الجديدة في الحكومة علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم، وعبد الرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

من هو الشيخ حمدان وزير الدفاع الجديد؟

وزير الدفاع الجديد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (41 عاماً)، هو الابن الثاني لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، من الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويعود نسبه إلى قبيلة "البوفلاسة"، التي تعتبر أحد فروع قبيلة "بني ياس".

وبحسب السيرة الذاتية، ولد الشيخ حمدان في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1982، وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة راشد الخاصة في دبي، قبل أن يتوجه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، حيث تخرج عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية.

وإضافة إلى دراساته العسكرية، حصل حمدان بن محمد على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد، وكلية دبي للإدارة الحكومية.

شغل عام 2006 للمرة الأولى منصباً رسمياً هو رئيس المجلس التنفيذي لدبي، الذي يتولى وضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة في الإمارة.

وفي الأول من فبراير/ شباط عام 2008، تولى حمدان منصب ولاية عهد دبي، حيث "أصبح يقوم بدور أكثر شمولية في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد، من خلال تولي مسؤولية أهم الملفات الرئيسية في الإمارة"، وفق السيرة الذاتية.

ويُعرف حمدان بن محمد باسم "فزاع"، الذي يعني باللهجة الإماراتية الشخص الذي يبادر بمساعدة الآخرين ومساندتهم، ويتمتع ولي عهد دبي بشعبية كبيرة إذ يتابعه 16.4 مليون شخص على منصة إنستغرام.

كما يشتهر بحبه للشعر، خصوصاً النبطي منه، ويقول عنه "يمثل هويتي وشخصيتي الشعرية، ولعلي أستطيع من خلال أشعاري وقصائدي أن أدخل الفرح إلى قلوب الناس"، وقد أصدر مجموعات شعرية عدة، منها ما جرى تلحينه وغناؤه.

وارتبط اسمه أيضاً بسباقات القدرة والخيل، حيث حقق العديد من الميداليات في بطولات محلية وعالمية.