شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على النصيرات ورفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، على مخيم النصيرات ومدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وإصابة عدد آخر.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على مدينة رفح، التي تشهد عمليات قصف مكثفة من طائرات ومدفعية الاحتلال. 40099 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 317 على التوالي إلى 40099 شهيدًا، ونحو 92609 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 72 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يمكن انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.