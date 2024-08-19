وسائل إعلام تكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمر السومة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع المهاجم السوري عمر السومة، من أجل ضمه إلى صفوف القلعة البيضاء.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل نادي الزمالك تأكيده أن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات رسمية من أجل ضم عمر السومة (35 عاما) الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الزمالك يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بجانب سيف الجزيري، عقب انتهاء أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الأبيض.

وعن عرض نادي العربي القطري للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو مقابل ارتداء عمر السومة قميص الزمالك الموسم المقبل، قال المصدر: "هذا كلام سوشيال ميديا، وليس هناك أحاديث رسمية بشأن الأمر."

يشار إلى أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش، في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السلام.