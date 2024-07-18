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الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للأقصى

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واس - القدس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام وزير إسرائيلي متطرف، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن هذا الاقتحام يمثل غطاءً إسرائيلياً رسمياً للاقتحامات المتواصلة للأقصى، وما يتعرض له من فرض تغييرات على واقعه التاريخي والقانوني والحضاري، مطالبة بتدخل دولي لحماية القدس ومقدساتها، وإجبار الاحتلال على وقف الإجراءات أحادية الجانب في القدس.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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