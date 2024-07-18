شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام وزير إسرائيلي متطرف، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن هذا الاقتحام يمثل غطاءً إسرائيلياً رسمياً للاقتحامات المتواصلة للأقصى، وما يتعرض له من فرض تغييرات على واقعه التاريخي والقانوني والحضاري، مطالبة بتدخل دولي لحماية القدس ومقدساتها، وإجبار الاحتلال على وقف الإجراءات أحادية الجانب في القدس.

