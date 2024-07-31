شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: سنشكو دولة الاحتلال للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

قصف 10 أهداف

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن الحكومة اللبنانية تندد بالغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وتعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأنها.وأضاف أنه يأمل في ألا يؤدي أي رد من الجماعات اللبنانية إلى تصعيد.وقال مصدران أمنيان إن الضربة الإسرائيلية استهدفت قائد عمليات لبناني، لكنه نجا من الهجوم.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 10 أهداف، بما في ذلك مستودع أسلحة يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الحزب، قُتل في هجوم على قرية بيت ليف في جنوب لبنان.



وأضاف أنه هاجم الأهداف العشرة في عدة مناطق مختلفة، موضحًا أن "منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع بنية تحتية ومنشآت عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ تعرضت للقصف في جنوب لبنان".

وأكد الحزب مقتل أحد مقاتليه، لكنه لم يوضح متى حدث ذلك أو كيف لقي المقاتل حتفه.

