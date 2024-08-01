شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل اغتالت هنية بدعم أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني في كلمة بجلسة طارئة لمجلس الأمن، الأربعاء، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يعد انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الإيرانية.

وأضاف عرفاني أن "إسرائيل اغتالت هنية بدعم استخباراتي أمريكى".



ودعا مجلس الأمن "لإدانة السلوك الإسرائيلي بعد اغتيال هنية"، و"النظر في فرض عقوبات على إسرائيل".

وشدد على أن "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية".