الخليج اليوم .. الخارجية الإسرائيلية تحتج لدى السفير التركي على تنكيس سفارته علمها حدادا على هنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استدعت الخارجية الإسرائيلية نائب سفير تركيا في تل أبيب لإبلاغه احتجاجها على تنكيس سفارته العلم التركي حدادا على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية إسرائيل كاتس قوله أن إسرائيل "لن تقبل تصرفات تنطوي على التعبير عن الحزن على قاتل مثل هنية ترأس تنظيما إرهابيا ارتكب جرائم قتل واغتصاب في 7 أكتوبر وأدى صلاة الشكر على تلك الفظائع".

وأضاف: "إذا أراد مستخدمو السفارة الحداد فليسافروا إلى تركيا للانضمام إلى سيدهم رجب طيب أردوغان الذي يحتضن حركة "حماس" الإرهابية ويدعم جرائمها".

يشار إلى أن السفارة التركية في إسرائيل نكست صباح اليوم الجمعة العلم التركي إلى منتصف السارية بعد إعلان تركيا الحداد الوطني على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران مؤخرا.

وبموجب الحداد الوطني المعلن ليوم واحد في تركيا قامت كافة الممثليات الدبلوماسية التركية بتنكيس أعلامها في الخارج حدادا على اغتيال هنية.

المصدر: مكان