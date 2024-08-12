شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد كبير.. الأمم المتحدة تعلّق على اشتباكات الفاشر بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اشتباكات الفاشر في السودان، تشكل تهديدًا كبيرًا للسكان المدنيين وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

وأوضح أن القتال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المحيطة بها. اشتباكات الفاشر وأعرب "غوتيريش" عن بالغ قلقه إزاء التطورات المتسارعة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحثهم على حماية المدنيين وضمان مرورهم الآمن وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية. دعم جهود الوساطة الدولية وجدد دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد ضرورة العودة إلى الحوار السياسي، كونه حلًا وحيدًا للتوصل إلى تسوية سلمية.

وشدد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع.