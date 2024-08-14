شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، أمس الثلاثاء، بطلب من الجزائر لمناقشة الوضع في غزة بعد هجوم العدوان الإسرائيلي على مدرسة التابعين في حي الدرج، الذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وإصابة العديد وفقًا لمصادر فلسطينية.

وقالت مديرة قسم التمويل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن، إن العنف المتواصل أدى إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفًا آخرين، مع وجود 10 آلاف شخص مفقود تحت الأنقاض.

وأضافت ليزا دوتن، أن أكثر من 60% من المباني السكنية و65% من شبكة الطرق قد تضررت أو دُمرت، وأن أوامر الإخلاء المتكررة تزيد معاناة المدنيين، الذين يُقتلون أو يُصابون في المناطق التي يُقال إنها آمنة، داعيةً إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة.