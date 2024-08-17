شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفاد مخزون الوقود.. توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار ومرفأ بيروت والسجون، إثر نفاد مخزون معمل الزهراني من الوقود.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم السبت، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية (مطار - مرفأ - مضخات مياه - صرف صحي - سجون .. إلخ)، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. توقف إمداد المناطق بالكهرباء وأشارت إلى أن "المؤسسة ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيا إلى ما كانت عليها".

وأوضح البيان أنه "إلحاقا ببيانات المؤسسة السابقة، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور فيما يخص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، سواء كان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر".

ولفت البيان إلى "أنه، بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة، تم الخروج قسريا لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل".

