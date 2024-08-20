شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب، والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة الغربية دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وفي سياق متصل، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 25 معتقلا من قطاع غزة بينهم امرأتان.

وذكرت "وفا" اليوم، أن المعتقلين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن عدد من المعتقلين من قطاع غزة على عدة دفعات، إذ كشفوا عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، حيث تعرضوا للتعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء.

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من الفلسطينيين، خلال الاجتياح لشمال القطاع ووسطه وجنوبه، وتم الإفراج عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأشهر أو أسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا.