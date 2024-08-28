شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

40476 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة.واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت حافلة في بيت حنينا واعتقلت 6 من ركابها.واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من بلدة إذنا غرب الخليل واستولت على مركبته، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا، واعتقلت فلسطينيًا واستولت على مركبته، بعد أن فتشت منزله وألحقت أضرارًا مادية به.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 325 على التوالي إلى 40476 شهيدًا، ونحو 93647 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 41 فلسطينيًا وإصابة 113 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كل مناطق القطاع، لم يجر انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.