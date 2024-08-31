شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية.. تطورات جديدة تهدد توصيل المساعدات المنقذة لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تحديات توصيل المساعدات المنقذة للحياة في غزة، وسط تطورات جديدة.

وأشار إلى الهجمات المستهدفة للعاملين في المجال الإنساني والبعثات والمرافق الإنسانية. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استهدف هجوم برنامج الأغذية العالمي، آخر الهجمات على الأمم المتحدة. استهداف العاملين في مجال الإغاثة بغزة ووصف المكتب الأزمة المستمرة في غزة بالأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة.

وحذر من أن هذه الحوادث لا تعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر فحسب، ولكنها تحد أيضًا من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على مساعدة أكثر من مليوني شخص يكافحون، بصورة يومية من أجل البقاء على قيد الحياة.