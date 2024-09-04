الخليج اليوم .. غرق باخرة إيرانية في مياه الكويت وانتشال 3 جثث ولا يزال البحث جاريا عن البقية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المدير العام للسلامة والحماية البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية ناصر بسنده غرق الباخرة الإيرانية "آرابختر 1" في المياه الكويتية.

وعن تفاصيل هذه الحادثة، أوضح ناصر بسنده أن عملية البحث والإنقاذ بدأت منذ اللحظات الأولى وعقب تلقي خبر الحادثة بعد ظهر يوم الأحد 1 سبتمبرـ في إطار تبادل المعلومات والتعاون بين مركز عمليات البحث والإنقاذ البحري في إيران والكويت.

وأشار إلى أنه بعد التنسيق اللازم بين مراكز البحث والإنقاذ البحري في البلدين، تمت في الكويت جهود ومشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية لتسريع عملية إنقاذ طاقم الباخرة الذي يضم 6 أفراد.

ولفت بسنده إلى أن أفراد طاقم الباخرة التي غرقت هم 6 إيرانيين وهنود، مؤكدا العثور على 3 جثث وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية لاحقا.

المصدر: "إرنا"