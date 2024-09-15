شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث وجدة ورابغ.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

تبوك: الوجه وأملج.

الحدود الشمالية: طريف.

الجوف: القريات وطبرجل.

عسير: أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط والبرك والقحمة.

جازان: فرسان وجازان.