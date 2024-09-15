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حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 7 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث وجدة ورابغ.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: الوجه وأملج.
الحدود الشمالية: طريف.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط والبرك والقحمة.
جازان: فرسان وجازان.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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