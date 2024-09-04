شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حملة اعتقالات.. مستوطنون ينفذون هجمات واسعة بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتدى عشرات المستوطنين اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا وادي الفاو في الأغوار الشمالية، وهاجموا مساكن وتجمعات الفلسطينيين؛ مما أدى لإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح، بعد الاعتداء عليهم بالعصي ورشهم بغاز الفلفل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ساندت هجوم المستوطنين، واعتقلت فلسطينيّين بعد الاعتداء عليهما. اعتقالات الضفة الغربية واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات واسعة اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في طولكرم، وجنين، ورام الله، وأن من بين المعتقلين نساء وأطفال، تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي.

ووثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 10400 فلسطيني في الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ومن بين المعتقلين 400 امرأة، و725 طفلاً، و98 صحفياً، مشيرة إلى وفاة 24 أسيراً داخل المعتقلات بسبب عمليات التعذيب المختلفة.