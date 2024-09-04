شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: رفض وجود قوات الاحتلال في "فيلادلفيا" موقف مصري مدعوم عربيًا والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن محاولة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إطلاق الاتهامات ضد مصر، ليست سوى قنابل دُخَان يطلقها للتغطية على رغبته في إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية.وأوضح أبو الغيط، في بيان اليوم، أن رفض وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، هو موقف مصري واضح، مدعوم عربيًا، ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة.ولفت إلى أن إسرائيل بمواقفها الأخيرة، لا سيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب، تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة.وشدد الأمين العام على أن الحجج الإسرائيلية صارت مكشوفة، وأن نتنياهو لا يرغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مجددًا الدعوة لجميع الأطراف الدولية ممارسة الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.