شكرا لقرائتكم خبر عن إعياء ونزلات معوية.. مرض غامض ينتشر في أسوان والحكومة المصرية تتحرك والان نبدء بالتفاصيل

تحركات حكومية

وقاية من المرض

الدمام - شريف احمد - حالات من الإعياء وإصابات بنزلات معوية مجهولة السبب شهدتها محافظة أسوان المصرية خلال الأيام الماضية، لأسباب مجهولة.وانتبهت الحكومة المصرية لانتشار المرض الذي طال 200 شخص ليعلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في مؤتمر صحفي قبل يومين، مؤكدًا نزول فرق طبية للمتابعة لحظة بلحظة لمعرفة سبب هذا الأمر.كما وجهت وزارة الصحة بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة، لكشف أساب هذا المرض الغامض.أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم السبت، أن الوزير خالد عبد الغفار تلقى تقريرا مفصلا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان على خلفية ما رصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، المؤشرات الأولية لفحص العينات التي أُخذت من محطات المياه في أسوان.وبين عبدالغفار، خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل الحالات المصابة بأعراض الغثيان وأعراض الجهاز الهضمي في محافظة أسوان، قائلًا: «هناك تحسن في الحالات المصابة بأعراض الجهاز الهضمي، نتيجة لجهود وزارة الصحة في التعامل مع هذه الحالات».وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه كل الأجهزة المعنية بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، للوصول إلى المسبب الأساسي لهذه الأعراض، والتعامل مع المرضى بشكل مناسب لتقديم الخدمة العلاجية.وقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بأعراض الجهاز الهضمي، عن طريق غسل الأيدي قبل وبعد الأكل، طهي الطعام جيدًا، غسل الفواكه والخضراوات والحرص على نظافة المأكولات، عدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين، الحصول على الطعام من مصادر آمنة.وتابع: «لازال الفريق المركزي يعمل بشكل دقيق وعلمي للوصول إلى الأسباب الرئيسة لانتشار هذه الأعراض في الأيام الماضية، ولا يوجد تغيرات ميكروبيولوجية في مياه الشرب بأسوان، والمؤشرات الأولية لفحص العينات تؤكد عدم وجود تغيرات مرتبطة بوجود أي بكتيريا معينة في المياه أو في عينات الأطعمة التي تم أخذها من الباعة الجائلين».ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه "تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، ومن المقرر تنفيذ اجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية".كما تم عقد اجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.