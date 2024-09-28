الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي: مخاطر خروج الأمور عن السيطرة حقيقية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف التصعيد والقتال وإيجاد حل سياسي، مشيراً إلى أن أساس المشكلة تكمن في "الحرب" في غزة، حسبما ذكر في تصريحاته لـ"العربية".

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن مخاطر خروج الأمور عن السطيرة باتت حقيقية، مضيفاً بأنه حان الوقت لتحرّك فعال من أجل تنفيذ حل الدولتين، فضلاً عن التشديد بضرورة وقف النار في قطاع غزة والانتقال نحو السلام في المنطقة.

وفي الأمس، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، لافتاً إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض.

ذكر خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل"، إن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.

وقال "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نُعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويطيب لي أن أدعوكم لحضور أول اجتماع في السعودية للإسهام في تحقيق السلام".