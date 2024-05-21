شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متغير كورونا الجديد فليرت.. ما مدى خطورته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مسئولو الصحة فى العالم من زيادة نشاط فيروس كورونا في فصل الصيف مع ظهور متغير جديد يسمى KP.2 والمعروف أيضاً باسم متغير FLiRT "فليرت".

وبحسب موقع nbcboston قال الأطباء إن سلالة FLiRT، تجعلهم يترقبون ارتفاعًا محتملًا في الصيف في الحالات بسبب قابليتها للانتقال وقدرتها على التهرب من المناعة السابقة، لكن بالرغم من ذلك فإنهم يتوقعون أن السلالة الجديدة ليست خطيرة.



وقال الدكتور جوناثان بايوك، من جمعية الحساسية والمناعة في نيو إنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية: "هناك مجموعة من المتغيرات في الوقت الحالي".



وأوضح الخبراء إن FLiRT هي في الواقع عائلة من المتغيرات من عائلة أوميكرون الأسرع انتشارًا، بما في ذلك متغير KP.2 المهيمن الآن وKP.1.1. يمثل KP.2 الآن أكثر من 28% من حالات كورونا في الولايات المتحدة، وKP.1.1 7% أخرى، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



تم استخدام اسم "FLiRT" لأول مرة في مارس بواسطة T. Ryan Gregory، أستاذ علم الأحياء التطوري في جامعة جيلف في كندا والذي يقف وراء العديد من الألقاب المتنوعة الأخرى والاسم مأخوذ من الحروف الموجودة في أسماء طفراتها.



أعراض المتغير الجديد "فليرت"

تشبه أعراض السلالة الجديدة تلك المرتبطة بالمتغيرات الأخرى، بما في ذلك الحمى أو القشعريرة، والسعال، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والصداع، وآلام العضلات، وصعوبة التنفس، والتعب، وفقدان التذوق أو الشم، وضباب الدماغ واضطراب المعدة.

وقال بايوك: "القلق الآن هو أن هذا KP.2، وهو مرة أخرى جزء من عائلة المتغيرات FLiRT، يمكن أن يسبب موجة صيفية أخرى ".

اعتبارًا من هذا الشهر، لا تزال الحالات وحالات العلاج في المستشفيات منخفضة نسبيًا

وقال بايوك: "بينما نبتعد عن السلالات السابقة، يصبح من الصعب محاربتها بالتطعيم والمناعة الطبيعية التي لدينا ويمكن أن يصاب المزيد من الأشخاص بالمرض مرة أخرى، على الرغم من أنهم ربما أصيبوا بالمرض من قبل. "

إذا لم يتم تطعيمك لفترة طويلة، أو كنت تعاني من ضعف المناعة، أو يزيد عمرك عن 65 عامًا أو لديك حالات صحية أخرى، فيجب عليك الحصول على التطعيم.

الهدف من التطعيم هو منع دخولك المستشفى وليس منعك من الإصابة بالمرض.