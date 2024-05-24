شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض شائعة لسرطان العظام.. أبرزها الألم المستمر والحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان العظام، على الرغم من ندرته نسبيًا، حالة خطيرة يمكن أن تؤثر على أى من العظام البالغ عددها 206 في جسم الإنسان، ويعتبر معرفة الأعراض أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 أعراض شائعة لسرطان العظام.

آلام العظام المستمرة

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان العظام هو ألم العظام المستمر، على عكس الأوجاع والآلام العرضية التي نواجهها جميعًا، غالبًا ما يكون هذا الألم أكثر حدة ولا يختفي بالراحة.

تورم وكتل

علامة أخرى تشير إلى سرطان العظام هي التورم ووجود الكتل، ويحدث التورم غالبًا بالقرب من المنطقة المصابة ويمكن أن يكون مصحوبًا بكتلة واضحة، ويمكن الخلط بين هذا التورم وحالات أخرى، مثل التهاب المفاصل أو الإصابة، ولهذا السبب من المهم فحصه إذا استمر.

كسور سريعة

يمكن أن يؤدي سرطان العظام إلى إضعاف العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور، وقد تحدث هذه الكسور مع الحد الأدنى من الصدمات أو حتى الأنشطة اليومية العادية، وذلك لأن الخلايا السرطانية تهدد السلامة الهيكلية للعظام، مما يجعلها هشة.

الحمى والتعرق الليلي

يمكن أن تكون الحمى والتعرق الليلي أيضًا من أعراض سرطان العظام، على الرغم من أنها أقل شيوعًا، وتحدث هذه الأعراض لأن جهاز المناعة فى الجسم يحاول محاربة الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى الالتهاب والحمى، ويمكن أن يعطل التعرق الليلي، على وجه الخصوص، النوم والأداء اليومي بشكل كبير.

انخفاض الحركة

يمكن أن يؤثر سرطان العظام بشكل كبير على الحركة، خاصة عندما يحدث في عظام الساقين أو الوركين أو العمود الفقري، إن الألم والأضرار الهيكلية التي يسببها السرطان تجعل الحركة صعبة وأحيانًا مستحيلة دون مساعدة، وقد أبرزت دراسة في مجلة أبحاث العظام أن المرضى الذين يعانون من سرطان العظام غالبًا ما يعانون من انخفاض في الوظيفة البدنية بسبب الألم والضعف في العظام المصابة.