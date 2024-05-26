شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء أساسية لحجاج بيت الله الحرام.. ضعها فى الشنطة أثناء السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتبدأ مناسك الحج، ويذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام، وهناك العديد من الأشياء التي يجب على الحجاج أخذها معهم أثناء أداء مناسك الحج، ويقدمها الدكتور محمد عدوية استشاري الباطنة في كلية طب عين شمس.

أكد استشاري الباطنة، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة أخذ جميع الأدوية والعلاجات المهمة معهم، كمرضي السكرى أخذ الأنسلوين في حفظة صحية لتجنب تعرضه للتلف، وأيضًا مرضى الكبد أو الكلي، أو الضغط أخذ علاجاتهم تجنبًا لتعرضهم لأي مضاعفات خلال رحلة الحج.

وأضاف أنه يجب أخذ علاج نزلات البرد المختلفة والحساسية معهم لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، خلال الرحلة، كالتعرض لنزلة برد أو حساسية الصدر أو موسمية، لافتًا إلى ضرورة ارتداء قبعات وشمسية للحد من أشعة الشمس وقت الظهيرة، وارتداء الجلباب الأبيض، وتكون فضفاضة لتجنب التعرض أو الإصابة بضربات الشمس.

ومن أهم النصائح التي قدمها استشاري الباطنة التالي:

- أخذ قطرة غسول للعين وبخاخ غسول للأنف.

- بعض الأدوية للحالات الطارئة مثل خافض حرارة ومضاد حيوي ولازق جروح.

- مرهم للتسلخات والالتهابات.

نصائح عامة عند السفر للحج

وأضاف، أنه يجب أن يقوم الحجاج بالخضوع إلى جميع الفحوصات اللازمة لسلامتهم والاطمئنان عليهم قبل السفر وهي متابعة خاصة وأساسية مع أخذ اللقاحات المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأدوية الأساسية والتأكد من وجود الكمية الكافية طوال أيام الحج، ووضعها في مكان مخصص وآمن داخل الحقيبة.

ومن أهم النصائح الأخرى، الانتباه لحالة الطقس، وتوفير الحماية الكافية من أشعة الشمس بأخذ الاحتياطات في توفير مظلة وقبعة حماية من الشمس، ونضارة الشمس لتجنب الإصابة بضربات الشمس.