كل ما تريد معرفته عن الأرق وطرق علاجه

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الأرق مشكلة صحية شائعة تعنى أنك لا تنام بما فيه الكفاية، أو أنك لا تنام جيدًا، أو أنك تواجه مشكلة في النوم أو الاستمرار في النوم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الأرق وعلاجه، بحسب موقع "تايمز ناو".

أنواع الأرق

هناك طريقتان رئيسيتان يستخدمهما الخبراء لتصنيف الأرق إلى فئات:

الوقت: يصنف الخبراء الأرق على أنه حاد (قصير الأمد) أو مزمن (طويل الأمد) يُعرف الشكل المزمن باضطراب الأرق.

السبب: الأرق الأولي يعني أنه يحدث من تلقاء نفسه الأرق الثانوي يعني أنه أحد أعراض حالة أو مرض آخر.

أعراض الأرق

للأرق العديد من الأعراض المحتملة، والتي تندرج تحت فئات قليلة:

- عندما يكون لديك مشكلة في النوم.

- الأرق المزمن.

- عندما تواجه صعوبة في النوم فهذا أحد الأعراض المهمة للأرق. هناك ثلاث طرق رئيسية لحدوث ذلك، وعادةً ما يتنقل الأشخاص بينها بمرور الوقت:

- الأرق الأولي (بداية النوم): هذا يعني أنك تواجه صعوبة في النوم.

- الأرق الأوسط (المداوم): هذا الشكل يجعلك تستيقظ في منتصف الليل ولكنك تعود للنوم إنه الشكل الأكثر شيوعًا، حيث يؤثر على ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

- الأرق المتأخر (الاستيقاظ المبكر): هذا الشكل يعني أنك تستيقظ مبكرًا جدًا في الصباح ولا تعود للنوم.

علاج الأرق

هناك العديد من الطرق لعلاج الأرق، بدءًا من التغييرات البسيطة في نمط حياتك وعاداتك إلى الأدوية المختلفة. الطرق الرئيسية لعلاج الأرق هي:

- تطوير وممارسة عادات النوم الجيدة.

- الأدوية التي تساعدك على النوم أو الاستمرار فيه

- الرعاية الصحية النفسية.