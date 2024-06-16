شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر مصيف في العيد.. إزاي تحمى نفسك من لدغات قنديل البحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يذهب كثير من الأشخاص إلى المصيف فى عيد الأضحى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فيلجأون إلى البحر للتنزه والاستمتاع بالمياه، لكن من المشاكل التى قد تواجه البعض هي التعرض للدغات قنديل البحر، لذا فى هذا التقرير نقدم لكم نصائح بسيطة تساعدكم فى علاج لدغات قنديل البحر.

كيف تؤثر لسعة قنديل البحر على الجسم؟

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" يعتمد رد الفعل الذي تتلقاه من لدغة قنديل البحر على العديد من المتغيرات، وتسبب بعض لسعات قنديل البحر تهيجًا طفيفًا فقط، وقد تكون بعض اللسعات قاتلة.



تشمل العوامل التي تؤثر على نوع رد الفعل الذي قد يكون لديك ما يلي:

-نوع قناديل البحر.

-عمرك وصحتك ووزن جسمك.

-أين لدغت من جسدك.

-المساحة السطحية لبشرتك المكشوفة.

-كم من الوقت بقي السم في جسمك.

ما أعراض لدغة قنديل البحر؟

تعتمد أعراض لسعات قنديل البحر على نوع قنديل البحر، فقد تشعر بألم طفيف أو حكة أو حرقان أو خفقان، وقد تبدو لدغة قنديل البحر وكأنها طفح جلدي به بقع حمراء أو أرجوانية أو بنية.

لسعات قنديل البحر الأكثر خطورة يمكن أن تسبب ضررًا أكبر ويجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور إذا كان لديك أعراض أكثر خطورة، قد تشمل هذه الأعراض:

صعوبة في التنفس.

ألم صدر.

تشنجات العضلات.

بثور الجلد.

تنميل أو وخز.

الغثيان أو القيء.

صعوبة في البلع (عسر البلع).

ألم البطن.

التعرق الزائد (فرط التعرق).

علاج لدغة قنديل البحر

يمكنك علاج لسعات قنديل البحر الخفيفة باتباع الخطوات التالية:

-اغسل السموم عن المنطقة المصابة من جسمك بمياه البحر ولا تستخدم المياه العذبة.

-ضع الخل أو الكحول على المنطقة المصابة.

للمساعدة في تقليل الألم، يمكنك وضع غسول الكالامين على لدغة قنديل البحر يمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج أو ماء ساخن للمساعدة في تخفيف الألم والتورم.

إذا كنت تبحث عن رعاية طبية، فقد يعالج الطبيب لسعات قنديل البحر الأكثر خطورة بالأدوية تشمل الأدوية ما يلي:

مسكنات الألم: يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تقليل الألم.

مضادات الهيستامين: يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين في تقليل الحكة والطفح الجلدي.