شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفي أهمية متابعة طول ووزن طفلك الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن نقص التغذية له تأثير كبير على نمو الطفل وتطوره و تعتبر التغذية الكافية أمر بالغ الأهمية أثناء الطفولة لأنها تدعم النمو السليم وتطور الدماغ والصحة العامة.

وأوضح أن سوء التغذية يسبب مشاكل عديدة مثل: النحافة الشديدة، قصر القامة الشديد مقارنة بعمر الطفل، نقص الفيتامينات والمعادن الذي يسبب فقر الدم، زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

وأشار إلى أن متابعة طول ووزن طفلك الرضيع بانتظام أمرًا ضروريًا لعدة أسباب هامة، تشمل ضمان نموه وتطوره بشكلٍ صحى و التأكد من حصوله على العناصر الغذائية اللازمة للنمو.

وأوضح أن متابعة طول ووزن طفلك الرضيع تساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تعيق نموه، مثل سوء التغذية أو بعض الأمراض، وكذلك يعد الوزن مؤشرًا هامًا على كفاية حصول طفلك على الرضاعة الطبيعية أو الصناعية.

وأضاف أنه يمكن من خلال قياس وزنه بانتظام التأكد من حصوله على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية اللازمة لنموه وتعديل كمية أو نوع الحليب المعطى للطفل حسب احتياجاته.

وتابع قائلا أن متابعة وزن وطول الرضيع تساعد في الكشف المبكر عن بعض المشاكل الصحية مثل:

سوء التغذية:

نقصان في الطول والوزن أو تباطؤ في نموهما.

أمراض الغدد الصماء:

مثل قصور الغدة الدرقية، الذي قد يؤثر على نمو الطفل.

الأمراض المزمنة:

مثل أمراض القلب أو الكلى، التى تؤثر على قدرة الطفل على امتصاص العناصر الغذائية.