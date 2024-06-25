شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى.. منها الحد من تناول اللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

يعد سرطان الكلى ، مصدر قلق صحي خطير، على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة للوقاية منه تمامًا، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

بعض الأعراض الشائعة لسرطان الكلى تشمل:

ألم في البطن، وعادةً ما يكون على جانب الجسم

دم في البول أو بيلة دموية

فقدان الوزن

آلام العظام

حمى

فقر دم

نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد هو عامل خطر كبير للعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكلى. دراسة أجراها باحثون من جامعة تايشان الطبية حيث نظر الباحثون في بيانات ما يقرب من 9 ملايين شخص في 24 دراسة لمعرفة ما إذا كان الوزن يؤثر على خطر الإصابة بسرطان الكلى. ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة بنسبة 35% تقريبًا، وأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة بنسبة 76% للإصابة بسرطان الكلى مقارنة بشخص يتمتع بوزن صحي.

لذلك، لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى، اهدف إلى الحصول على وزن صحي من خلال الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

احتضان نظام غذائي متوازن

لتحقيق نظام غذائي متوازن والحفاظ عليه، اتبع النصائح التالية:

الفواكه والخضروات: املأ طبقك بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة.

قوة الألياف: اختر الحبوب الكاملة والبقوليات وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف. تساعد الألياف على تعزيز صحة الأمعاء وقد تلعب دورًا في الوقاية من السرطان.

الحد من اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء: قلل من تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق واستهلك اللحوم الحمراء باعتدال. اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا.

الدهون الصحية: أدخل الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور وزيت الزيتون في نظامك الغذائي. تساهم هذه الدهون في الصحة العامة وقد توفر بعض الحماية ضد السرطان.

حافظ على رطوبتك

يساعد شرب الكثير من الماء طوال اليوم على تخفيف الفضلات في الكليتين وطردها خارج الجسم. استهدفي تناول ثمانية أكواب أو أكثر من الماء يوميًا.

إدارة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر لمختلف المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض الكلى وسرطان الكلى. يمكن أن يساعد الحفاظ على ضغط دم صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر في تقليل المخاطر.

التمرين المنتظم

اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا. يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على وزن صحي، ويحسن الصحة العامة، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى.

الابتعاد عن التدخين

التدخين هو عامل خطر رئيسي للعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكلى. إن الإقلاع عن التدخين أو تجنبه تمامًا يحسن صحتك العامة بشكل كبير ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن يؤدي التعرض للتدخين السلبي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. تجنب التعرض للتدخين السلبي من خلال تشجيع من حولك على عدم التدخين والحفاظ على مسافة في البيئات المليئة بالدخان.



