شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر وبتعاني من مشاكل فى الكلى.. ضوابط أكل اللحمة في العيد والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر عيد الأضحى من المناسبات التي ترتبط بعادات غذائية عند المسلمين من تناول اللحوم الضانى للمشاوى للفتة وغيرها من الوجبات التي تعتمد على الكثير من البروتين اللذيذة، ولكن لمريض السكر الذى يعانى من مشاكل في الكلى الأمر يختلف عنده عند تناول البروتين.

وكشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، عن أن البروتين لمريض السكر لا يمثل مشكلة في مستويات السكر بشكل عام، أما حال وجود مشاكل في الكلى مصاحبة لعدم انضباط مستويات السكر، يجب وقتها تقليل كمية البروتين.

وكشف الطبيب في تصريحاته لـ"الخليج 365"، يجب اختيار الأطعمة المغذية المفيدة لكل من مرض السكري وأمراض الكلى، منها الخضراوات الطازجة والفاكهة والحبوب المغذية، ويمكن الموازنة وجباتك مع خيارات البروتين الطازجة مثل الدجاج والأسماك مع تقليل الأطعمة المصنعة لأنها عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والفوسفور

ونصح الطبيب مريض السكر الذى يعانى من مرض الكلى المزمن، بضرورة التوازن في خياراته الغذائية، ويوصى أيضًا خلال العيد بتناول وجبات خفيفة بنفس الحجم ومحتوى السعرات الحرارية، مع تناول الكمية المحددة من الكربوهيدرات في أوقات معينة من اليوم للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم عند مستوى متساوى، من المهم فحص مستويات الجلوكوز في الدم بشكل متكرر ومشاركة النتائج مع طبيبك.

يمكن تناول المصادر الصحية للكربوهيدرات التي تشمل وفقا لموقع diabetes

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان الكامل

الفاكهة

الخضراوات

البقوليات مثل الحمص والفاصوليا والعدس

منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب غير المحلى.

