شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة إيطالية تعرض إقامة مجانية مقابل رياضة المشى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

تحظى رياضات المشي لمسافات طويلة باهتمام كبير فى الوقت الحالى، وتظهر مسارات جديدة تمامًا للمشي لمسافات طويلة طوال الوقت في جميع أنحاء أوروبا، وتعرض إحدى الوجهات الإيطالية إقامة مجانية، مقابل تحقيق مسار للمشى.

مع وجود الكثير من الأماكن للاختيار من بينها، أطلقت إحدى الوجهات الإيطالية، وهى جزيرة سردينيا، مخططًا لجذب المتنزهين الشباب إلى مساراتها من خلال تقديم بعض أماكن الإقامة المجانية لأولئك الذين يمشون لمسافات محددة فى سردينيا، إذا أطلقت جمعية "كامينو مينراريو دى سانتا باربارا" مبادرة "Leg's Go in Cammino" لتغطية تكلفة الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ لكل مسافر يقل عمره عن 35 عامًا ينطلق في مسار التعدين في سانتا باربرا بحيث يمارس رياضة المشى، وفقاً لموقع تايم أوت.

المسار عبارة عن مسار بطول 500 كيلومتر يتعرج على طول المنحدرات، عبر غابات البلوط وفوق الكثبان الرملية، وهو مقسم إلى 30 مرحلة، يبلغ طول كل منها حوالي 16 كيلومترًا، ويستغرق إكمالها حوالي شهر، وتم تسمية المسار على اسم القديس شفيع عمال المناجم، الذي كان الرجال يتشفعون به قبل النزول إلى الحفر.

ينطلق المتنزهون في مدينة إغليسياس الصغيرة الواقعة جنوب غرب الجزيرة وسيمرون في طريقهم بأطلال المناجم والقرى المهجورة ، ويعود بعضها إلى الثورة الصناعية، بينما يُعتقد أن بعضها الآخر من العصر الروماني، من الجدير أيضًا مراقبة كهوف سان جيوفاني وغابات البلوط مارجاناي وشلال بيسينا إيرجاس.

هناك 24 خيارًا للإقامة مدرجة في المبادرة (بما في ذلك أماكن المبيت والإفطار ومواقع التخييم)، بمتوسط حوالي 25 يورو لكل ليلة، مما يعني أن تكاليف الإقامة ستكون حوالي 75 يورو فقط، وللمشاركة، ستحتاج إلى الحصول على "جواز سفر المشاة" من موقع CMSB ، والذي يكلف 5 يورو فقط.

يقترب موسم الصيف من نهايته في 15 يونيو، لكنه سيبدأ مرة أخرى اعتبارًا من 15 سبتمبر ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024 .