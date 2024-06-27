الامارات | افتتاح الدورة الـ 14 من «عالم دبي للرياضة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، فعاليات الدورة الـ14 من «عالم دبي للرياضة»، التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل. وحضر الافتتاح مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ونائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إلى جانب بطل دوري السلة الأميركي السابق ديل إليس، وعدد من الشخصيات.

وتقام أنشطة «عالم دبي للرياضة» على مساحة 300 ألف قدم مربعة، حيث يمكن للزوار حجز الملاعب ضمن 10 رياضات أساسية هي: كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، إضافة إلى المخيّمات الصيفية والأكاديميات الرياضية، و«عالم دبي للأطفال»، وأنشطة ترفيهية أخرى عديدة.