شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممارسة الرياضة تجهد القلب أم تقويه؟ تمارين مناسبة وقواعد لا تخترقها والان مع تفاصيل الخبر

ممارسة الرياضة أحد أهم الخطوات والقرارات السليمة التي يمكن أن يتخذها الإنسان تجاه نفسه وجسده، وتجاه صحته أيضا، بعض المعتقدات الخاطئة تدور حول ممارستك للرياضة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع hopkinsmedicine الطبي الذى يعنى بصحة الإنسان وقوته، وتابع موضحا أن البعض يعتقد خطأ أن الرياضة تجهد القلب، وقد تؤثر على سلامته، ولكن على النقيض، فإن الرياضة تساعد على تعزيز صحة القلب، إّذا ما تخيرنا التمرينات المناسبة.

تابع التقرير أن التمارين الرياضية المنتظمة غير المجهدة مفيدة لعضلة القلب لأنها تعزز من سريان الدورة الدموية في الجسم بالكامل، كذلك تعزز من نسب الكوليسترول في الدم، وتعزز عمل الأوعية الدموية، كما أنها تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، وكذلك تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر.

ولكى تكون التمرينات مفيدة لقلبك بالفعل وغير مضرة به عليك اتباع هذه القواعد:

ـ اهتم بالالتزام بنظام غذائى صحى بجانب التمرينات الرياضية المناسبة، لأن النظام الغذائي الصحى يعزز من صحة القلب ، النظام الذى يحتوى على القليل جدا من الدهون، والكثر من الخضراوات والألياف.



ـ الاهتمام بتخير التمرين المناسب والصحى، الذى يحافظ على صحة القلب، ويحد من الإضرار به ومن أهم النوعيات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها، ركوب الدراجات، المشى وتمريناته السهلة المتنوعة، فضلا عن تمارين المقاومة والتمارين الخاصة بتقوية العضلات والعظام وتعزيزها، فضلا عن تمارين التمدد وتمارين التوازن أيضا.

ـ اهتم بالانتباه لحالة القلب وضرباته أثناء ممارسة التمرين، فلا يجب أبدا أن تجهد نفسك إذا كنت تشعر بغرابة في ضربات قلبك ودقاته.

ـ إذا كنت تعانى من أمراض مزمنة فعليك استشارة طبيبك المتابع عن التمرينات المناسبة لك، وعن طبيعة الرياضة التي يمكنك ممارستها بشكل منتظم.

ـ اهتم دوما بعدم الإفراط في الجهد الرياضى وذلك لأنه قد يضر بصحتك وعضلاتك وأعصابك بشكل عام، وبصحة قلبك بشكل خاص.