بلينكن : الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على التصعيد النووي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على التصعيد النووي المستمر.

وقال بلينكن خلال الشهر الماضي أعلنت إيران خطوات لتوسيع برنامجها النووي على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة.

وأضاف نحن ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومستعدون لاستخدام كل عناصر القوة لضمان تحقيق هذا الالتزام.

وتستهدف العقوبات الجديدة ثلاث شركات مقرها الإمارات اتهمتها الولايات المتحدة بالتورط في نقل النفط الإيراني أو منتجات بتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى 11 سفينة مرتبطة بها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت دول مجموعة السبع إيران من المضي قدما في برنامج التخصيب النووي، وقالت إنها مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.