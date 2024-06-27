مدرب المصري: هدفنا تمثيل مصر في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عبد الكريم، المدرب المساعد لفريق المصري عن أهداف الفريق البورسعيدي في المرحلة المقبلة.

وكان المصري قد فاز على الاسماعيلي بهدف اليوم الخميس على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، في خضم مواجهات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية " طموح النادي المصري هو التواجد في المربع الذهبي وحافظنا على المركز الثالث، نحن كجهاز فني راضين، ونريد أن نمثل مصر في إفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف: "كامل أبو علي لم يتأخر عن الفريق، اعتذرنا للجماهير بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا".

وعن الفوز على الإسماعيلي علق قائلا "الإسماعيلي ناد كبير وإيهاب جلال صنع حالة مع الفريق، يوجد إرهاق بسبب تلاحم المباريات وذلك مجهود على الفريقين، لكن حققنا الهدف وهو الفوز بالثلاثة نقاط، نريد أن ننهي الدوري بالتواجد في المربع الذهبي".