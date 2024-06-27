روني يحذر ساوثجيت بسبب جود بيلينجهام

ياسر رشاد - القاهرة - وجه واين روني أسطورة الكرة الإنجليزية رسالة تحذيرية إلى ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا بشأن مصير جود بيلينجهام نجم منتخب "الأسود الثلاثة" في المرحلة المقبلة ببطولة يورو 2024.

ويستعد منتخب انجلترا لمواجهة سلوفاكيا يوم الأحد المقبل في دور 16 ببطولة يورو 2024.

ويرى واين روني أن جود بيلينجهام يعاني من حالة إحباط ومن الممكن أن تتزايد في المرحلة المقبلة في بطولة اليورو ما جعله يطالب ساوثجيت بتدارك الأمور سريعا لتفادي أي أمور سلبية لمنتخب انجلترا في المعترك القاري.

وقال روني في تصريحات نقلتها " مترو " البريطانية :" بدأ جود المباراة بشكل جيد لكنني متأكد من أنه سيخبرك بنفسه أنه لم يقدم أفضل مستوى في آخر مباراتين " .

وأضاف :" بالنسبة لي ، لقد بدا محبط للغاية ، لقد كنت هناك بالضبط في الموقف الذي هو فيه حتى في المباراة بالأمس ، رأيته وهو يرفع ذراعية في الهواء " .

وأتم " لم أسمعه يتحدث ، ما هو السبب في ذلك ؟ وباعتباره أحد اللاعبين البارزين فإنه يجب عليه أن يكون في المقدمة ، هذا يخبرني أنه ليس على ما يرام في البطولة ، يبذل كل ما في وسعه بنسبة 100 % ولا أعتقد أن هذه هي المشكلة " .

