شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 4 عادات يومية هاتبوظ الدايت وتسبب زيادة وزنك والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو الحفاظ على وزن صحي في بعض الأحيان أمر صعب للغاية، خاصة عندما تؤدي العادات اليومية إلى زيادة الوزن دون قصد، حيث يعتقد معظمنا أن الالتزام بنظام غذائي صارم أو تخطي وجبات الطعام قد يكون الحل لفقدان الوزن، ولكن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن تزيد من صعوبة الوصول إلى الوزن المستهدف، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 أخطاء متكررة يمكن أن تخرب الجهود نحو فقدان الوزن.. وكيفية تصحيحها للحصول على نتائج أفضل:





الإفراط في تناول الطعام حتى الأشياء الصحية

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أنه إذا كان الطعام صحيًا، فيمكننا أن نأكل بقدر ما نريد دون عواقب، ومع ذلك، فإن حجم الحصة التي نتناولها مهم، حتى بالنسبة للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل المكسرات أو الأفوكادو أو الحبوب الكاملة ، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن أن يؤدي الإفراط حتى في تناول الأطعمة الصحية إلى زيادة السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت.

لذلك ضع في اعتبارك دائمًا ما تأكله وكم ما تأكله من خلال الانتباه إلى إشارات الجوع والتحكم في أحجام الوجبات، استخدم أطباقًا أصغر حجمًا لتقليل كمية الطعام التي تتناولها بشكل طبيعي.

النظام الغذائي مهم لإدارة الوزن، ولكن هناك جوانب أخرى مهمة معظمنا يهملها في رحلة إنقاص الوزن مثل النشاط البدني، ويسلط بحثًا من مجلة السمنة الضوء على أن الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أكثر فعالية لفقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي، لذلك اهدف إلى القيام بتمارين القلب والقوة والمرونة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الصحة العامة، وحتى الأنشطة البسيطة مثل المشي أو ركوب الدراجات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.





عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

في محاولة لإنقاص الوزن بسرعة، يقوم بعض الأشخاص بالتقليل بشكل كبير من تناول الطعام، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب العناصر الغذائية الأساسية، وهذا يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى نقص المغذيات، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة وغير مستدام، كما جاء في تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للتغذية.

لذلك من المهم التركيز على نوعية النظام الغذائي وليس الكمية فقط، قُم بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في وجبات الطعام لضمان تناول ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، حيث تساعد الوجبات المتوازنة في الحفاظ على مستويات الطاقة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي الصحي.





تحويل الغذاء الصحي إلى خيارات غير صحية

من السهل تحويل المكونات الصحية إلى وجبات غير صحية عن طريق إضافة المزيد من السكريات أو الدهون أو الصلصات ذات السعرات الحرارية العالية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصبح السلطة البسيطة بمثابة قنبلة من السعرات الحرارية عندما تكون محملة بالجبن والخبز المحمص والصلصات الكريمية، لذلك تُحذر مجلة التغذية من أن هذه الإضافات يمكن أن تزيد بشكل كبير من محتوى السعرات الحرارية وتبطل فوائد المكونات الصحية.

لذلك كُن حذرًا للغاية بشأن كيفية إعداد وجبات الطعام، اتبع دائمًا طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو التبخير، واستخدم الأعشاب والتوابل بدلًا من الصلصات ذات السعرات الحرارية العالية.