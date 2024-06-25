شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب ومكونات طبيعية للتخلص من الماء الزائد بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الأعشاب الطبيعية والمدرات البولية من أهم العناصر في الطب التقليدي والعلاج الطبيعي، حيث تُستخدم هذه النباتات لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية.

أوضحت الدكتورة شيرى أنجى نجيب استشاري التغذية العلاجية كلية الطب جامعة عين شمس، أن مدرات البول هي مواد تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والأملاح من خلال البول، ويمكن أن تكون هذه المواد مفيدة في حالات احتباس السوائل، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى. العديد من الأعشاب تعمل كمدرات بولية طبيعية ويمكن أن تكون بديلاً فعالاً للأدوية الكيميائية، مع تقليل مخاطر الآثار الجانبية.

وأضافت الطبيبة في تصريحاتها لـ ”الخليج 365”، أن هناك بعض الخلطات الجاهزة التي تباع للتخلص من المياه بالجسم، ولكن بعضها عند تناوله بجرعات خاطئة قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمى أشهرها الإسهال لأن هذه التركيبات تسبب فقدان الجسم للصوديوم والبوتاسيوم وليس المياه فقط وكثرة تناولها قد يسبب جفاف بالجسم، وعن بدائلها الطبيعية أوضحت الطبيبة أنه يمكن تناول مدرات بول طبيعية أهمها الكرفس الذى يمكن وضعه على الشوربة يسبب فقدان الماء الزائد ولكن يمد الجسم بفيتامينات طبيعية دون فقدان العناصر الغذائية الهامة من الجسم، بجانب ذك هناك أيضا البقدونس الذى يعد مدر طبيعي قوي للبول، ويساعد في التخلص من السموم، وتحسين وظائف الكلى، وتقليل الانتفاخ.

وعن الأعشاب الأمنة الى يمكن تناولها الزنجبيل والقرفة المرمية ولكن يفضل شراء النوع المغلف من الصيدلية لتجنب تعرضها للتأكسد.