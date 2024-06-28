"النشرة": إيرانيون مقيمون في محافظتي بعلبك الهرمل توافدوا إلى المركز الانتخابي في بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"توافد المواطنون الإيرانيون المقيمون في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع إلى المركز الانتخابي في حوزة الإمام المنتظر في بعلبك، لاختيار مرشحهم لتولي رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفا للسيد إبراهيم رئيسي، من بين 4 متنافسين على المنصب هم: محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان".

وكانت قد فتحت السفارة الايرانية في بيروت ابوابها امام المقترعين الايرانيين المتواجدين في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

كما فتحت السفارة مركزين آخرين أمام الجالية: الأول في النبطية - حسينية الإمام الحسين ، والثاني في بعلبك - حوزة الإمام المهدي المنتظر .

ويمكن لكل الإيرانيين الذين أتموا الـ 18 من عمرهم المشاركة في هذه الانتخابات، من خلال ابراز هويتهم الإيرانية أو جواز السفر الإيراني.

وتستمر عملية الانتخاب حتّى الساعة السادسة مساءً.