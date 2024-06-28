- 1/2
- 2/2
استقبل مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم اليوم في مكتبه نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي القادمة من مقرها في جنيف.
وبحث الجانبان، الشأن السوري بتفرعاته السياسية والإنسانية، بما في ذلك الحل السياسي وأزمة البلدان المضيفة في المنطقة مع النزوح السوري ومنها لبنان.
كما استقبل اللواء إبراهيم السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا الذي بحث معه مسألة احتمال التصعيد في جنوب_لبنان، حيث أكد إبراهيم "موقفه المستبعد لحدوث حرب شاملة، مستندا الى واقع الجيش الاسرائيلي وعدم قبول الولايات المتحدة الاميركية بتوسيع الصراع، بالإضافة إلى التخوف من تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم التقى نجاة رشدي وبحث مع السفير البرازيلي مسألة احتمال التصعيد في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.