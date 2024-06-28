اللواء ابراهيم التقى نجاة رشدي وبحث مع السفير البرازيلي مسألة احتمال التصعيد في الجنوب

استقبل مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم اليوم في مكتبه نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي القادمة من مقرها في جنيف.

وبحث الجانبان، الشأن السوري بتفرعاته السياسية والإنسانية، بما في ذلك الحل السياسي وأزمة البلدان المضيفة في المنطقة مع النزوح السوري ومنها لبنان.

كما استقبل اللواء إبراهيم السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا الذي بحث معه مسألة احتمال التصعيد في جنوب_لبنان، حيث أكد إبراهيم "موقفه المستبعد لحدوث حرب شاملة، مستندا الى واقع الجيش الاسرائيلي وعدم قبول الولايات المتحدة الاميركية بتوسيع الصراع، بالإضافة إلى التخوف من تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة".