شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة بين ارتفاع نسب السكر وخصوبة الرجال والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع السكر في الدم هو حالة الجسم التي تتميز بمستويات جلوكوز أعلى من المستوى المثالي، قد يكون بسبب عدة أسباب مثل مرض السكري من النوع 2 ، أو متلازمة تكيس المبايض ، أو السمنة، و يؤثر ارتفاع السكر في الدم على عملية تكوين الحيوانات المنوية عند الذكور مما يؤدى لانخفاض ملحوظ في حجم السائل المنوي ، وعدد الحيوانات المنوية ، ولذلك ، يجب الحفاظ على مستويات السكر في الدم المثلى لدعم الصحة الإنجابية، وفقا لما نشره موقع healthifyme

تشير الأبحاث إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد الحيوانات المنوية ولكن أيضًا في جودتها. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي. بسبب المستويات العالية من الأحماض الدهنية ونقص الحماية المضادة للأكسدة ، فإن خلايا الحيوانات المنوية معرضة بشكل خاص للإجهاد التأكسدي.



والأنسولين هو هرمون يساعد في امتصاص الجلوكوز في الأنسجة ويشارك في توازن الجلوكوز، ويتم تخزين الطاقة بشكل أساسي على شكل دهون وجليكوجين، وبالاقتران مع الجلوكوز، يسمح للكائنات الحية بالنمو والتكاثر. نتيجة لذلك ، تعتبر مستويات الأنسولين والجلوكوز ضرورية للتكاثر.

ترتبط مقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي ارتباطًا وثيقًا بمستويات هرمون التستوستيرون، لذلك هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين مستويات هرمون التستوستيرون ومقاومة الأنسولين، وهذا يعني أن مقاومة الأنسولين تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون، ويؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى زيادة مقاومة الأنسولين.