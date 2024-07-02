شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكر عند كبار السن.. ما المضاعفات المحتملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد العمر أحد عوامل الخطر الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني. مرض السكري هو حالة تحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو يكون غير قادر على استخدام الأنسولين بكفاءة. كل من هذه الآليات يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، هناك نوعان أساسيان: النوع الأول والسكري من النوع الثاني.

يمكن تشخيص مرض السكري من النوع الأول في أي عمر، اما مرض السكري من النوع الثاني يتطور على مدى سنوات عديدة وعادة ما يتم تشخيصه لدى البالغين، ولذلك، تعتبر الشيخوخة عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفي حين أن العمر نفسه يلعب دورا، فإن التأثير التراكمي للعديد من التغيرات المرتبطة بالعمر هو الذي يزيد من قابلية الإصابة".

ويمكن إرجاع ذلك إلى آليتين مختلفتين، وهما:

مقاومة الأنسولين: مع مرور الوقت، تصبح خلايانا أقل استجابة للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم . تخيل أن خلاياك هي بمثابة أبواب لدخول الجلوكوز ( السكر ) وتوفير الطاقة. يعمل الأنسولين كمفتاح، ولكن مع التقدم في السن، تصبح "الأقفال" الموجودة على هذه المداخل أقل حساسية، مما يجعل من الصعب على الجلوكوز الدخول وربما يؤدي إلى زيادة السكر في الدورة الدموية.

انخفاض إنتاج الأنسولين: يُظهر البنكرياس، المسؤول عن إنتاج الأنسولين، انخفاضًا في وظيفته بشكل طبيعي مع تقدمنا في العمر. وهذا يترجم إلى انخفاض القدرة على إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على المقاومة الخلوية المحتملة والحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية.

الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

وغالبًا ما يتطور مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، ولكن المزيد من الأطفال والمراهقين والشباب يصابون به أيضًا.

كيفية الوقاية من مرض السكري المرتبط بالعمر

يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المعالج أو غير الخاضع للمراقبة لدى كبار السن إلى مضاعفات خطيرة. يمكن أن يؤثر على الأعضاء الحيوية وقد يؤدي إلى أمراض تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، والاعتلال العصبي، واعتلال الكلية، واعتلال الشبكية السكري، ومشاكل في القدم، ويمكن اتخاذ خطوات لتأخير أو الوقاية من مرض السكري من النوع 2.

بعض النصائح تشمل:

اتباع وجبة متوازنة غنية بالألياف وقليلة الدهون

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الحصول على مراقبة منتظمة لسكر الدم

من المهم أيضًا استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الأدوية الخاصة بك للتأكد من فهمك لكيفية عملها وكيفية تناولها وما هي الآثار الجانبية التي قد تحدث،