شكرا لقرائتكم خبر عن مرض فقر الدم عند الرجال.. تعرف على الأسباب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

فقر الدم هو حالة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى انخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين. على الرغم من أن فقر الدم يرتبط غالبًا بالنساء، خاصة بسبب الدورة الشهرية والحمل، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الرجال. يعد فهم أسباب وأعراض وعلاج فقر الدم لدى الرجال أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج الفعال. وفقا لما نشره موقع Onlymyhealth

الأسباب الأكثر شيوعًا التي تسبب فقر الدم لدى الرجال، ما يلي: نقص غذائي

السبب الأكثر شيوعاً لفقر الدم هو نقص الحديد، وهو ضروري لإنتاج الهيموجلوبين. يمكن أن يؤدي سوء التغذية أو سوء الامتصاص أو فقدان الدم المزمن إلى نقص الحديد.

نقص التغذية الأخرى التي تمهد الطريق لفقر الدم لدى الرجال هي نقص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك. "هذه الفيتامينات ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء. وقال الدكتور جاين: "ويمكن أن ينجم النقص عن سوء التغذية، أو مشاكل الامتصاص، أو بعض الحالات الطبية".

الأمراض المزمنة

سبب آخر لفقر الدم لدى الرجال يمكن أن يكون اضطرابات مثل:

مرض الكلى المزمن

تنتج الكلى هرمون الإريثروبويتين، وهو الهرمون الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يؤدي مرض الكلى إلى إضعاف هذه العملية، مما يؤدي إلى فقر الدم.

السرطان

بعض أنواع السرطان، خاصة تلك التي تؤثر على نخاع العظام أو تسبب فقدان الدم المزمن، يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم.

الأمراض الالتهابية: يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة، حيث يتداخل الالتهاب مع إنتاج خلايا الدم الحمراء وعمرها.

الاضطرابات الوراثية

"يمكن أن يسبب اضطراب المناعة الذاتية والأمراض الوراثية فقر الدم لدى الرجال".

الثلاسيميا: يؤثر هذا الاضطراب الوراثي في الدم على إنتاج الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى درجات متفاوتة من فقر الدم.

أعراض فقر الدم عند الرجال

يمكن أن تختلف أعراض فقر الدم اعتمادًا على شدتها والسبب الكامن وراءها، ولكنها تشمل بشكل عام:

التعب والضعف: الشعور الدائم بالتعب وقلة الطاقة، حتى مع الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

- شحوب أو اصفرار الجلد: شحوب ملحوظ أو مسحة صفراء في الجلد، خاصة في الوجه واليدين.

ضيق التنفس: صعوبة في التنفس أو الشعور بضيق في التنفس مع أقل مجهود.

الدوخة أو الدوار: نوبات متكررة من الدوخة، خاصة عند الوقوف بسرعة.

برودة اليدين والقدمين: الشعور المستمر ببرودة الأطراف.

ألم في الصدر وخفقان القلب: عدم انتظام ضربات القلب وعدم الراحة في الصدر، خاصة أثناء النشاط البدني.

و من خلال فهم الأسباب والتعرف على الأعراض مبكرًا، يمكن للرجال طلب الرعاية الطبية المناسبة واعتماد تغييرات في نمط الحياة لإدارة فقر الدم بشكل فعال. يمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة واتباع نهج شامل للعلاج في تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

