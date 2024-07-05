شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على قيلولة.. نصائح مهمة تساعد على النوم الجيد ليلا والان مع تفاصيل الخبر

قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض القواعد الصحية التى يجب اتباعها للحصول على نوم جيد ليلاً، وتعزيز الهرمونات بشكل أكبر، ومن بينها أخذ قيلولة بعد الظهر وتجنب المنبهات.

وأوضح التقرير أنه فى سن 14- سنة 15 ترتفع مستويات الهرمونات فى الجسم لكن بعد سن الأربعين تبدأ مستويات الهرمونات فى الانخفاض، لذا نجد أن النساء يتعرضن لانقطاع الدورة الشهرية، وهذا يتسبب فى الأرق وعدم القدرة على النوم ليلا، ويلعب النوم دورا مهما فى الحفاظ على التوازن الهرمونى أثناء انقطاع الطمث، حيث إن هناك 3 هرمونات أساسية تتفاعل بشكل إيجابى مع النوم الجيد، وهى..

- عامل النمو المشابه للأنسولين

يساعد هذا الهرمون على إبقاء مقاومة الجسم للأنسولين تحت السيطرة، كما يمنع التصبغ وارتفاع نسبة السكر فى الدم.

- هرمون النمو

يساعد هرمون النمو فى الحفاظ على مرونة الجلد ويمنع تساقط الشعر أو ترققه، كما يضمن هذا الهرمون الحصول على نتائج إيجابية من التمارين الرياضية، مثل فقدان الدهون والوزن.

- هرمون التستوستيرون

يتم إنتاج هرمون التستوستيرون في المبايض، ويساعد على تعزيز كثافة العظام والرغبة الجنسية والعضلات.

ولضمان الاستفادة القصوى من النوم الجيد، يجب أن ننام ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات متواصلة، كما يجب أن نخلد إلى النوم ما بين الساعة التاسعة مساءً والحادية عشرة مساءً.

قواعد يجب اتباعها للحصول على نوم جيد - التغذية

الإفراط فى تناول الطعام أو قلة تناوله قد يؤثر على جودة النوم، لذا يجب أن نتناول وجبة إفطار منزلية الصنع للتغلب على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام طوال اليوم، كما يجب أن نحرص على تناول العشاء بحلول الساعة 7-8 مساءً.

- أخذ قيلولة بعد الظهر

القيلولة بعد الظهر لمدة 30 دقيقة تعزز النوم الجيد ليلاً، ومع ذلك فإن أى قيلولة بعد الظهر لمدة تزيد عن نصف ساعة يمكن أن تعيق جودة النوم ليلاً.

- تجنب المنبهات

يجب علينا الامتناع عن التدخين، كما أن الابتعاد عن الشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل النوم يساعدنا على الحصول على نوم أكثر صحة.