شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الرئة والتدخين.. 8 حقائق يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

يحدث سرطان الرئة عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في الرئتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى حالة صحية خطيرة تؤثر على التنفس ووظائف الرئة بشكل عام. على مستوى العالم، يصيب سرطان الرئة أكثر من 2 مليون شخص سنويًا، مما يجعله أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا وفتكًا. وعلى الرغم من انتشاره، فإن سرطان الرئة غارق في العديد من الأساطير. أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن التدخين هو السبب الوحيد للمرض. في حين أن التدخين هو عامل خطر رئيسي، يمكن أن يحدث سرطان الرئة أيضًا لدى غير المدخنين بسبب عوامل أخرى مثل العوامل الوراثية والتعرض للتلوث على المدى الطويل وفقا لما نشره موقع healthshots.



سرطان الرئة هو نوع من أنواع السرطان يبدأ في الرئتين، حيث تنمو الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتشكل أورامًا، مما يعطل وظائف الرئة الطبيعية. إنه مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تسبب ضررًا شديدًا والوفاة. يمكن أن تشمل أعراض سرطان الرئة ما يلي:

السعال المستمر

ألم صدر

ضيق في التنفس

سعال الدم

قد تشمل العلامات الأخرى أيضًا فقدان الوزن غير المبرر والتعب والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة. ومع تقدم المرض، قد تتفاقم الأعراض، مما يسبب انزعاجًا شديدًا ويؤثر على الصحة العامة.

الأساطير والحقائق الشائعة حول سرطان الرئة

الأسطورة 1: المدخنون فقط هم من يصابون بسرطان الرئة



الحقيقة: من أكثر الأساطير انتشارًا أن سرطان الرئة يصيب المدخنين فقط. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة وهو مسؤول عن حوالي 85 % من الحالات، إلا أن غير المدخنين يمكن أن يصابوا بالمرض أيضًا. وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن حوالي 10-20 % من حالات سرطان الرئة تحدث لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا أو دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم.

وفي كل عام، تحدث حوالي 7300 حالة وفاة بسبب سرطان الرئة بين الأشخاص الذين لا يدخنون أو أولئك الذين يتعرضون للتدخين السلبي. وبصرف النظر عن هذا، يمكن لعوامل مثل العوامل الوراثية وغاز الرادون والملوثات البيئية أن تساهم في خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الأسطورة 2: سرطان الرئة مرض يصيب كبار السن



الحقيقة: هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أن سرطان الرئة يصيب كبار السن فقط. ورغم أن دراسة نشرت في مجلة Oncology Letters تكشف أن أغلب حالات سرطان الرئة يتم تشخيصها لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، إلا أن المرض يمكن أن يصيب الأفراد الأصغر سنًا. ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع تقدم العمر، ولكن يمكن أيضًا تشخيص الشباب، خاصة إذا كان لديهم عوامل خطر أخرى مثل التاريخ العائلي للمرض أو التعرض الكبير لمواد مسرطنة.

الأسطورة 3: إذا كنت تدخن لسنوات، فلن تتمكن من منع سرطان الرئة



الحقيقة: "بينما التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، فإن الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض"، و يبدأ الجسم في إصلاح نفسه فورًا تقريبًا بعد الإقلاع عن التدخين، وينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نمط حياة صحي، مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التعرض للسموم البيئية، يمكن أن يقلل من المخاطر بشكل أكبر. حتى بالنسبة للمدخنين على المدى الطويل، فإن الإقلاع عن التدخين هو القرار الأفضل.

الأسطورة رقم 4: إذا كنت تعاني من سرطان الرئة، فإن الإقلاع عن التدخين لا جدوى منه



الحقيقة: إن إحدى أكثر الخرافات ضررًا هي أن الإقلاع عن التدخين بعد تشخيص الإصابة بسرطان الرئة لا فائدة منه ، لكن الحقيقة أنه يمكن للإقلاع عن التدخين في أي وقت أن يحسن صحة رئتيك ويمكن أن يساعد أيضًا في العلاجات وقد يبطئ تقدم المرض. لذا، حتى لو تم تشخيص إصابتك بالفعل، فتوقف عن التدخين الآن.

الأسطورة رقم 5: استنشاق بودرة التلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة



الحقيقة: يعتقد كثير من الناس أن استنشاق بودرة التلك عن طريق الخطأ يعد سببًا رئيسيًا للإصابة بسرطان الرئة. ومع ذلك، لم يتم العثور على رابط قوي بين بودرة التلك وسرطان الرئة. و عوامل الخطر الأساسية للإصابة بسرطان الرئة تظل التدخين والتعرض لمواد مسرطنة مثل الأسبستوس".

الأسطورة 6: مكملات مضادات الأكسدة تحمي من سرطان الرئة



الحقيقة: يعتقد كثير من الناس أن تناول مكملات مضادات الأكسدة يمكن أن يمنع أو يعالج سرطان الرئة. ومع ذلك، لا توجد دراسة تدعم هذه الفائدة. بدلاً من اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، ركز على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات لتحسين صحة رئتيك وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الأسطورة 7: سرطان الرئة مميت دائمًا



الحقيقة: إن فكرة أن سرطان الرئة مميت دائمًا ليست صحيحة. يمكن اعتبار بعض أنواع سرطان الرئة قابلة للشفاء إذا تم تشخيصها قبل انتشارها، ومع ذلك، فإن الشفاء ليس الكلمة التي يستخدمها الأطباء للسرطان إذا كنت في حالة هدوء أو لم يكن لديك دليل على المرض لمدة خمس سنوات أو أكثر، فقد يُعتبر أنك قد شُفيت، وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، قد ينجو 65 % من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة في المرحلة الأولى، بينما قد ينجو 5 % فقط من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة ومع ذلك، مع العلاج المتقدم، يزداد معدل التحسن.

الأسطورة 8: تدخين السجائر الإلكترونية آمن



الحقيقة: يفترض الكثيرون أن السجائر الإلكترونية بديل آمن للتدخين التقليدي ومع ذلك، لا تزال السجائر الإلكترونية تعرض المستخدمين لمواد كيميائية ضارة وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

