شكرا لقرائتكم خبر عن زهقانة من الدايت.. استشارى هتقولك إزاى تعملى كريب شاورما الفراخ بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثير من الأشخاص بالملل من الوجبات التقليدية التي يتم تناولها أثناء اتباع نظام غذائي صحى أو دايت، لكن يمكنك تناول طعام لذيذ وصحى في نفس الوقت، ومن بين الأطعمة التي يمكنك تناولها في الدايت والاستمتاع بمذاقها اللذيذ كريب شاورما الفراخ، وفى هذا التقرير نتعرف على طريقة صحية لعمل كريب شاورما الفراخ.



قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية فى المعهد القومى للتغذية، أنه يمكنك تناول وجبات لذيذة وصحية في الوقت ذاته عند اتباع حمية غذائية، لكن الأمر يتطلب الانتباه لمكونات الطعام الذى تتناوله وتقليل الكمية التي تتناولها.



وأوضحت أن كريب شاورما الفراخ من الأطعمة المناسبة للدايت، ويمكن صنعه بإضافة صدور دجاج وزيت الزيتون والبصل والتوابل حتى ينضج الدجاج وباقى المكونات ثم نقوم بفرد الشاورما في عيش الشعير.



وأشارت استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية إلى أن عيش الشعير من أنواع الخبز قليلة السعرات الحرارية والغنية بالفوائد الصحية، وهو بديل جيد للعيش العادى إذا كنت تتبع دايت، فهو يحتوى على نسبة عالية من البروتين والألياف.



وتابعت الدكتورة إسراء عمران، قائلة: أنه يمكن إضافة المسطردة وهو صوص صحى ومفيد وبدون سعرات حرارية، ويمكن وضع كريب الشاورما بعد وضع المكونات على الشواية أو في إناء "طاسة" على النار.



وأضافت يمكنك تناوله بجانب طبق السلطة الملون والملئ بالخضراوات الطازجة ليمثل وجبة غداء متكاملة العناصر في الدايت وقليلة السعرات الحرارية.